Une programmation culturelle diversifiée pour l’automne

La culture sera à l’honneur encore une fois cet automne dans différents établissements du quartier. Les Maisons de la culture et les bibliothèques proposent une programmation culturelle regroupant musique, expositions, humour, théâtre et bien plus. Survol de la programmation.

Maison de la culture Maisonneuve

La Maison de la culture Maisonneuve est sans contredit l’endroit où le plus grand nombre d’événements se dérouleront tout au long de l’automne.

Le coup d’envoi sera donné le 18 septembre avec le lancement du livre de Michel Rochon, intitulé « Le piano à paroles ».

Toujours dans le domaine de la littérature, des rencontres avec des auteurs sont prévues au calendrier, dont Sophie Bienvenu le 4 octobre et Véronique Grenier le 22 novembre.

Dix nouvelles pièces de théâtre seront présentées lors de la 19e édition du Festival tout tout court 2018 les 3, 4, 10 et 11 octobre.

Philippe Laprise (26 et 27 octobre), Philippe Bond (16 et 17 novembre) et Korine Côté (24 novembre) viendront tour à tour faire rire les spectateurs.

Côté musique, Klô Pelgag (6 octobre), Émile Bilodeau (13 octobre) et Galaxie (23 novembre) se produiront dans le cadre de la série Hochelaga. Des spectacles de Ludovick Bourgeois (9 novembre) et Élizabeth Blouin-Brathwaite (20 octobre) sont aussi au programme, ainsi qu’Alex Burger et Gabriel Bouchard (12 octobre) dans le cadre de la série Révèle la relève.

Des cabarets scientifiques avec des thèmes comme la diversité sexuelle (25 octobre), les mythes entourant le climat (22 novembre), les exoplanètes (13 décembre) seront accessibles aux résidents, tout comme des expositions et le retour du ciné-club Caserne 45 les lundis, dès le 24 septembre.

Bibliothèque Hochelaga

Les bibliothèques de l’arrondissement ouvriront leurs portes à travers une panoplie d’activités qui s’adressent principalement aux enfants.

La bibliothèque Hochelaga propose des ateliers Petit Yoga par les livres (20 septembre, 18 octobre et 22 novembre), un atelier de jeux de société (10 novembre) et un spectacle de Noël (15 décembre).

Bibliothèque Maisonneuve

Les jeunes entre 6 et 13 ans pourront venir fabriquer eux-mêmes leur propre carnet de notes lors d’un atelier avec l’équipe du magazine Grilled Cheese.

L’heure du conte sera réinventée, alors que Mathieu Gaudreault invite les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents à prendre part à l’heure du conte musicale (6 octobre) et que Nathalie Racine, zoothérapeute, leur fera rencontrer un chien (21 octobre).

Les apprentis scientifiques pourront se lancer dans un atelier de fabrication de glu (27 octobre) et auront la chance de s’initier à la programmation en faisant réagir un robot (4 novembre).

Côté cinéma, les jeunes pourront expérimenter la pixilation lors d’un atelier cinématographique où ils pourront réaliser un court métrage (10 novembre).

Pour découvrir la programmation complète, les tarifs et les heures, rendez-vous sur le site de l’arrondissement.