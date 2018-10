Nouvelle vague d’embauche au Port de Montréal

Après 65 postes supplémentaires annoncés en septembre, le Port de Montréal souhaite également embaucher 50 employés additionnels d’ici 2019.

Le besoin de main-d’œuvre se fait sentir du côté du Port de Montréal et oblige l’Association des employeurs maritimes (AEM) à ouvrir 50 postes additionnels d’ici la fin de l’année.

L’investissement total s’élève à près de 15 millions, alors que ces 50 nouveaux emplois s’ajoutent à 65 postes précédemment annoncés en septembre.

En plus de la forte croissance que connaît le Port de Montréal, le nouvel accord de libre-échange nord-américain est aussi un facteur important dans cette décision.

« Le nouvel accord qui remplacera l’ALENA donne une prévisibilité au marché et nous permet d’augmenter la taille de notre équipe une seconde fois en 2018 afin de mieux répondre à la forte croissance économique qu’on sent déjà au Port de Montréal, » explique par voie de communiqué Stéphane Morency, président et chef de la direction de l’AEM.

Les nouveaux postes permettront de répondre aux besoins des entreprises en croissance qui misent sur le transport maritime pour assurer leurs activités.

M. Morency juge d’ailleurs qu’il est essentiel que le Port de Montréal soit en mesure de répondre aux besoins des gens qui en dépendent, soulignant que près de 16 000 emplois directs et indirects dépendent des activités portuaires.

Deuxième port le plus important au Canada, le Port de Montréal génère des retombées économiques annuelles de 2,1 milliards de dollars.