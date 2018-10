Des nouvelles traverses piétonnes sur la rue Ontario

Au cours des derniers jours, de nouvelles traverses piétonnes durables ont fait leur apparition dans le quartier Hochelaga.

C’est dans un désir de tester de nouvelles manières de faire que trois nouvelles traverses piétonnes réalisées à l’aide d’un système de marquage avec revêtement thermoplastique ont été installées sur la rue Ontario, à l’ouest de Pie-IX.

«Chaque année, il y a un problème de marquage. Ça ne tient pas et c’est à refaire au printemps. On voulait donc tester cette nouvelle façon de faire maintenant, pour que ce soit présent dès la fonte de la neige au printemps prochain», développe Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

M. Lessard-Blais ne s’en cache pas: il s’agit d’une technique plus coûteuse que celle des simples marques sur le sol qui est présentement utilisée, et ce, même si le prix est étalé sur plusieurs années.

Par contre, il s’agit d’une manière de tester cette nouvelle technologie qui a une durée variant entre trois et cinq ans.

Intersections bien ciblées

Les traverses situées sur Ontario/Darling et Ontario/Aylwin sont déjà terminées, alors que celle sur Ontario/Chambly devrait être terminée d’ici la fin du mois d’octobre.

Le maire explique que ces intersections ont été ciblées pour une raison bien simple.

«Ce sont parmi les intersections les plus occupées et achalandées selon les données de l’arrondissement. Beaucoup de familles, de personnes à mobilité réduite et d’aînés y circulent», explique-t-il.

Or, le changement ne s’opérera pas sur les rues aux abords de la Place Valois, à cause des importants travaux qui y auront lieu bientôt.

D’autres traverses devraient voir le jour l’année prochaine.

Cohabitation

M. Lessard-Blais est bien au fait des problèmes de cohabitation entre les automobilistes et les citoyens et piétons dans le quartier. Il se dit toutefois extrêmement content de leur arrivée.

«Ces traverses ne régleront pas tout, mais c’est une manière de continuer nos mesures afin de sensibiliser les automobilistes face aux plus petits.»

En effet, ces nouvelles traverses font partie d’une série d’initiatives mises sur pied dans cette optique de changer les mentalités afin de prioriser la sécurité.

Le maire cite entre autres les dégagements de cinq mètres, mais aussi une nouvelle réglementation à 30km/h dans une partie du quartier ainsi que le Chemin des écoliers, qui sera instauré l’année prochaine aux abords des écoles.