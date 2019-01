Reprodoc, une entreprise qui fait forte impression

Bien établie dans le domaine de l’impression depuis les 25 dernières années, une entreprise située dans l’est de Montréal entend y laisser sa marque.

«Reprodoc n’est pas une multinationale», souligne avec humilité Marc Thériault, responsable des ventes et du développement des affaires. Pourtant, ce dernier parvient à énumérer une liste d’importants clients, tels que la Ville de Montréal, la direction de la Santé publique, l’Institut de cardiologie de Montréal et les Rôtisseries St-Hubert.

L’entreprise fut fondée en 1994 par Martin Houle et François Bérubé, qui après le rachat d’un centre de copies et malgré aucune expérience dans ce secteur, décident de se lancer en affaires.

«À cette époque, on cherchait une opportunité et ce fut donc un peu un concours de circonstances. François et moi voulions être nos propres patrons et gérer notre compagnie. Au départ, nous étions les seuls à y travailler», raconte M. Houle.

Désormais, Reprodoc engage 15 employés et offre une multitude de services aux entreprises et industries qui vont bien au-delà de la simple photocopie.

«On est devenu un point de service pour les clients et on est prêt à jongler autant avec leurs petites et grandes demandes», souligne M. Thériault.

Que ce soit de l’impression, de la préparation à l’impression, de l’emballage et même de la distribution de publications, Reprodoc s’est donné un mandat qui ratisse large.

Par ailleurs, la compagnie est fière de la fidélité de sa clientèle, puisque 90 % de celle-ci fait appel à ses services depuis plus de cinq ans, se targue M. Thériault.

Pour assurer que ses clients reviennent toujours à la même adresse, l’entreprise a mis sur pieds une garantie de satisfaction qu’elle nomme Repro-Gage. Cette méthode de travail inclut les services d’expert pour le soutien technique, la prise en charge en ce qui concerne le succès des commandes, une inspection rigoureuse avant la livraison et une garantie sur la date de réception.

«Cette rigueur et l’attention que nous portons aux gens, c’est notre «potion magique», ce qui nous distingue. Les autres compagnies peuvent toujours essayer de nous faire compétition sur les prix, mais ce rapport de qualité auprès des humains, ça ne peut pas être dupliqué», insiste M. Thériault.

D’ailleurs, ce 25e anniversaire ne fera pas en sorte que Reprodoc se reposera de sitôt sur ses lauriers. Déjà sur une lancée depuis les trois dernières années, l’entreprise espère compléter un plan d’expansion d’ici 2021 qui lui permettrait d’engager plus que le double de ses employés actuels et de se tourner de plus en plus vers des systèmes automatisés.

«Ce sera notre prochain défi: offrir la même qualité de service qu’aujourd’hui tout en répondant à un nombre croissant de commandes», insiste M. Houle.