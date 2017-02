À la conquête d’un 4e titre de champion Défi Santé

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve a lancé jeudi sa campagne d’incitation au Défi Santé avec pour objectif d’être pour la quatrième fois champion des arrondissements montréalais.

Du 30 mars au 10 mai, les citoyens sont appelés à participer au Défi organisé par l’entreprise Capsana et qui s’articule autour de trois objectifs. L’objectif 5, pour manger cinq portions de fruits et légumes par jou, l’objectif 30, pour bouger au moins 30 minutes par jour et l’objectif équilibre, pour une seine gestion de son sommeil. «Il faut favoriser un sommeil réparateur pour permettre de performer dans son travail et être agréable socialement», a indiqué pour ce dernier point le maire Réal Ménard.

La mairie espère à nouveau obtenir pour la quatrième fois d’affilée la première place en meilleur taux de participation des citoyens parmi les arrondissements de Montréal. «J’espère que vous serez nombreux à y prendre part, cette année encore, seul ou avec vos amis», a lancé le maire.

Pour ce faire, la mairie a programmé des activités gratuites en amont du Défi santé sur l’ensemble du territoire, afin d’inciter les citoyens à relever ce défi. On peut citer, par exemple, des expositions documentaires affichées à la bibliothèque Langelier en mars et à la bibliothèque Hochelaga en avril, des activités de danse et de cardio plein-air, ou encore un cours de boxe pour les employés de l’arrondissement, élus compris. «Nous allons voir si c’est possible de le faire dans le cadre éthique et déontologique de nos fonctions», a plaisanté le maire à ce sujet.

De plus, les arénas et piscines se feront donner des heures d’ouvertures supplémentaires entre le 6 et 10 mars, a expliqué Karine Boivin-Roy, conseillère de Louis-Riel.

Porte-parole

Cet année, c’est l’athlète Stevens Dorcelus qui sera le porte-parole du Défi santé pour l’arrondissement.

Spécialiste du saut en longueur, il s’est fait connaître en 2013 en terminant 4e de sa spécialité lors des Jeux du Canada à tout juste 18 ans. «J’ai grandi dans le quartier et j’ai appris à aimer le sport ici», a déclaré celui qui étudie aujourd’hui à la Cloud County Community College à Concodia, Kansas.

Le jeune athlète est déjà rompu à la promotion de saines habitudes de vie auprès des jeunes, puisqu’il a fondé en ce sens sa fondation Jump like me. «J’organise des activités autour de l’activité physique ou de la nutrition auprès des jeunes et dans les écoles pour les sensibiliser à l’importance d’adopter ces habitudes.»

Parmi les activités proposées par la mairie, il animera par exemple une activité de zumba au centre commercial Domaine le 3 mars et sera présent au Carnaval d’hiver au parc Morgan le lendemain pour une séance de cardio plein-air.

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site internet de la mairie.