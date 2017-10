Cinq rendez-vous pour l’Halloween dans Hochelaga

Mardi 31 octobre, les monstres et sorcières seront de sortie dans les rues d’Hochelaga pour l’Halloween. Voici notre sélection d’activités à ne pas manquer dans le quartier.

Halloween sur la place Simon-Valois

Comme chaque année, la Société de développement commercial d’Hochelaga-Maisonneuve va s’installer sur la place qui borde la rue Ontario pour une série d’activités amusantes et effrayantes et une distribution de bonbons. À partir de 15h30, les enfants et adultes sont attendus pour profiter de jeux, de projections de films muets d’horreur et de boissons chaudes. Un photo-booth sera aussi installé sur la place pour un concours des meilleurs déguisements avec des bons d’achat pour les commerces du quartier à gagner. Deux maquilleuses seront également présentes pour embellir les costumes des enfants.

Le jardin de Lorraine Cyr

Pour ceux qui préfèrent déambuler dans le quartier à la chasse aux bonbons, le jardin de Lorraine Cyr sur la rue de Chambly, à côté de l’école Baril, est incontournable dans Hochelaga. Depuis plus de 25 ans, cette résidente du quartier a pris l’habitude de décorer devant chez elle le 31 octobre. Des gonflables de citrouilles, sorcières ou fantômes habilleront l’espace cette année.

«J’aime plus ça que Noël, parce que tout le monde est égal à l’Halloween. La magie dure toute la journée jusqu’à ce que je n’ai plus de chips. J’ai autant de plaisir que les enfants ont du plaisir», s’enthousiasme Lorraine Cyr.

Déguisée elle aussi, Mme Cyr espère accueillir 500 enfants le 31 octobre. Pour l’occasion, elle prévoit 600 paquets de chips et des bonbons pour sa distribution.

La ruelle de la peur

C’est désormais une tradition annuelle dans la ruelle verte William-Bennett, les riverains ont pris l’habitude de décorer cette voie pour l’Halloween et de faire une fête de quartier le 31 octobre. Cette édition 2017 ne déroge pas à la règle puisque les responsables de la ruelle promettent des «monstres, fantômes et autres farfadets» mardi prochain à partir de 18h.

L’inévitable distribution de bonbons sera aussi proposée durant toute la soirée. Il est donc impératif de cocher ce lieu dans votre tournée d’Halloween du quartier.

Le chat noir du Château Dufresne

Pour son activité d’Halloween, le musée Dufresne-Nincheri met l’accent sur la superstition cette année. Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre, une aventure autour d’un tableau qui représente un chat noir sera proposée au sein du Château Dufresne. Cet animal est souvent lié à la malchance, la peur ou la sorcellerie, les responsables ont donc imaginé une fiction puis un atelier créatif autour de ce thème. Des friandises seront aussi distribuées lors de cette activité ouverte au 5-8 ans. Deux sessions de 1h30 auront lieu chaque jour à 10h et 13h30. Les places sont limitées, il est conseillé de réserver sur le site internet du musée ou au (514) 259-9201.

Fabrication de bonbons

Le samedi 28 octobre, trois jours avant l’Halloween, la bibliothèque Maisonneuve propose un atelier de fabrication de bonbons en partenariat avec Les Scientifines. Au programme, conception de «bonbons de sorcière pétillants» et découverte des réactions chimiques pour les enfants de 6 à 12 ans à partir de 14h. L‘inscription est requise au (514) 872-4214.