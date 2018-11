La coupe d’arbres matures est source d’inquiétude à L’Île-des-Soeurs

Des résidants ont évoqué leurs inquiétudes concernant la coupe d’arbres matures à l’école primaire de L’Île-des-Sœurs (ÉPIDS), lors du conseil d’arrondissement. Ils demandent un moratoire sur cette question environnementale, craignant qu’un îlot de chaleur s’y forme. Le nombre d’abattages lors des travaux de rénovation de la cour a toutefois diminué de moitié après que les élus aient demandé des modifications.

Au total, 11 arbres sur 25 doivent être coupés du terrain pour faire place à la deuxième version du projet de revitalisation. Les conseillers se montrent rassurants, car les plans de la nouvelle cour d’école incluent la plantation de plus d’arbres qu’il n’y en a présentement.

Le maire d’arrondissement Jean-François Parenteau, les élus de Verdun ainsi que la direction de l’école sont tous d’avis qu’il faut éviter les coupes inutiles.

«Dans ce cas-ci, on parlait de problème d’irrigation du terrain, et qu’à terme, les nouvelles installations seraient altérées à cause des arbres.» — Jean-François Parenteau, maire de Verdun