Balançoires supervisées

Les incidents dans les parcs, comme celui qui s’est déroulé le mois passé alors qu’une fillette a été coincée pendant de longues minutes dans une balançoire pour bébé du parc de La Fontaine, à L’Île-des-Sœurs, sont notés par les conseillers municipaux. Heureusement, l’enfant a été secouru par de bons samaritains et n’a pas été blessé.

«L’aménagement est en place depuis l’année passée et rien n’était encore arrivé, a rapporté Véronique Tremblay. On va surveiller de près. Si ça arrive encore, on va se pencher sur le problème.»

Il est indiqué sur la balançoire qu’elle est conçue pour de très petits enfants et sous une supervision parentale. Des défauts d’installation, d’entretien ou du vandalisme peuvent également mener à de sérieuses blessures. L’équipement semble en bon état et est accompagné d’autres balançoires conçues pour les plus grands.