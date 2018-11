Soirée d’épouvante

L’Halloween a été fêté au Centre communautaire intergénérationnel La Station, à L’Île-des-Sœurs. Sous la thématique «École de magie», l’organisme de la rue Berlioz a offert des activités durant lesquelles il était possible de gagner des bonbons. Les jeunes ont vendu un potage de courge préparé à la «cantine de l’école de magie». Les personnes âgées, qui ont aidé à la décoration des lieux, ont aussi animé la soirée. Parmi les activités, des jeux d’adresse, des énigmes à résoudre et un labyrinthe hanté pour les plus grands. La Station a reçu environ 500 personnes lors de cet événement.