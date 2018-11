Protéger son lopin de terre

Des résidents des condos SAX s’opposent à l’aménagement prévu par l’arrondissement entre leur terrain et le bord de l’eau. Ils considèrent que l’ajout d’une piste cyclable et piétonnière, avec des lampadaires, de l’asphalte et du terrassement compromettrait la nature.

Au printemps, le maire Jean-François Parenteau informait les résidents des condos SAX de son intention de relier les pistes cyclables de l’île avec une piste multifonctionnelle. Elle remplacerait alors le chemin piétonnier en terre battue présentement existant à proximité du 230, chemin du Golf jusqu’aux condominiums du Club Marin.

«Les autorités font état de la biodiversité et de la protection des milieux naturels. C’est comme le boisé Saint-Paul ici, est-ce qu’il faut attendre que le gouvernement le classe?» — Louise Ialongo, résidente du SAX III

À choisir, plusieurs Insulaires préféreraient garder l’aspect sauvage. C’est le cas de Louise Ialongo, qui réside au SAX III depuis plus de dix ans et marche abondamment dans ce sentier qu’elle appelle «le chemin des flâneurs». «Il y a des pistes cyclables partout sur l’île», soutient celle qui apprécie se déplacer sans se faire dépasser à toute vitesse.

Consensus

Robert Béland, membre actif du conseil d’administration des condos SAX, se dit préoccupé par la planification de l’arrondissement qui succéderait les travaux du nouveau pont Champlain. Il y aurait un consensus entre les propriétaires contre une piste asphaltée ouverte à tous, marcheurs, joggeurs, vélos et vélos électriques.

«L’éclairage avec des lampadaires est néfaste pour la faune, la nuit», avance M. Béland, qui soutient que le projet va à l’encontre de la protection de l’environnement. L’avocat de formation précise que l’état actuel du boisé favorise le ruissellement des eaux de pluie et protège les berges contre l’érosion.

L’annonce du prolongement des travaux du nouveau pont Champlain donne plus de temps aux résidents pour se mobiliser et s’organiser. De son côté, le maire Parenteau a mis le projet sur la glace, le temps de faire des études environnementales, mais la volonté de créer une piste cyclable qui fait le tour de l’île demeure.