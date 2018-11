Restreindre la glisse

Des clôtures temporaires ont été installées par l’arrondissement dans la pente du parc West Vancouver à L’Île-des-Sœurs. L’Insulaire Charles Côté a fait le constat de la nouvelle installation, lorsqu’il s’y est présenté pour glisser avec ses petits-enfants, le 19 novembre.

«J’espère qu’une correction sera apportée», a communiqué celui qui, comme plusieurs familles, se rend sur place depuis plusieurs années. De son point de vue, si l’intention est d’empêcher une chute dans le fleuve, la clôture pourrait être installée plus bas dans la pente.

«Habituellement les employés installent des bottes de paille près du rivage», souligne M. Côté.

L’arrondissement confirme que les clôtures ont bel et bien été installées parce que certains jeunes finissaient leur glissade dans le fleuve. Il précise que «la disposition des clôtures est un test pour le début de l’hiver» et vise la zone la plus dangereuse de la butte.

L’arrondissement souligne aussi qu’une section connexe reste accessible pour la glissade.