Coquilles d’œuf et vitre sur toile

Des matériaux inusités ont inspiré l’artiste de L’Île-des-Sœurs, Julie Hauver. Une trentaine de ses œuvres, faites de verre, de terre et même d’écailles d’œuf seront exposées le 27 août à la boulangerie Mamie Clafoutis sur le Chemin de la Pointe-Nord.

«Pendant mes études en art, j’utilisais des matériaux qui ne coûtaient pas trop cher. Ça a continué d’influencer mes choix et en plus, ça me permet de créer beaucoup de texture», explique celle qui a travaillé longtemps dans un restaurant à déjeuners.

L’artiste originaire de Granby s’était fait remarquer il y a une dizaine d’années alors qu’elle avait installé quatre immenses nids d’oiseaux dans le Boisé Saint-Paul, à l’île, sans avertir l’arrondissement. «Pour faire réagir les gens», se souvient-elle.

Cette fois-ci, elle se limitera à des tableaux représentant pour la plupart des femmes colorées dans des décors mystérieux et abstraits.

L’exposition ouvre ses portes à 20h, des bouchées seront servies.