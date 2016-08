Servirplus met la clef sous la porte

Dans un mois, les résidents ne pourront se faire soigner que dans une seule clinique médicale. Le départ à la retraite de plusieurs médecins, jumelé à la difficulté d’en attirer de nouveaux, force les propriétaires de la polyclinique privée Servirplus du boulevard de L’Île-des-Sœurs à cesser ses activités dès le 30 septembre.

«Les nouveaux médecins qui sortent de l’école sont dirigés vers les Groupes de médecine familiale (GMF). C’est compliqué pour une clinique comme la nôtre de se convertir en GMF, parce qu’il faut un plus grand nombre de médecins et que notre espace est restreint», explique le vice-président et chef des opérations chez Servirplus, Bruno Laurin.

Le bail de la clinique située au-dessus de la pharmacie Jean Coutu se termine en novembre. M. Laurin indique que l’ensemble des opérations sera délocalisée à leur autre clinique de Brossard.

«Ça nous attriste de fermer la clinique. Notre objectif c’était d’innover, de grossir, mais il y avait trop de contraintes pour devenir un GMF», soutient M. Laurin.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on confirme que des critères minimums sont exigés pour une transformation.

M. Laurin croit aussi que la migration des nouveaux médecins vers les GMF, un élément de la réforme du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est une bonne chose pour la population, ayant entre autres des heures d’ouverture étendues par exemple.

Suivi de dossiers

«Lors d’une fermeture de clinique, il est fréquent que les médecins assurent le suivi de leurs patients dans leur nouveau lieu de pratique. Lorsque c’est impossible, le CIUSSS travaille en étroite collaboration avec la clinique afin que tous soient pris en charge par un autre médecin du territoire», rassure la responsable des affaires publiques du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Annie Charbonneau.

Bruno Laurin tient également à préciser que les médecins qui déménageront leur pratique sur la Rive-Sud garderont leurs patients, si ceux-ci le désirent. Sinon, ils seront redirigés vers d’autres ressources.

Par ailleurs, l’autre clinique médicale de L’Île-des-Sœurs, Espace Santé, publique celle-là, est toujours ouverte à la Place du Commerce.

Pour trouver un médecin de famille: 514 766-0546, poste 52234 ou en ligne ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/informations-utiles/recherche-d-un-medecin-de-famille

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal en chiffre