Philippe Bédard décolle vendredi pour Rio

Le seul Canadien sélectionné en tennis en fauteuil roulant pour participer aux Jeux paralympiques de Rio se rendra à la fin de la semaine au Brésil en prévision de son premier match, le 9 septembre. Philippe Bédard, qui s’entraîne au Club de tennis de L’Île-des-Sœurs, se dit prêt.

«Juste d’être là c’est un exploit pour moi. Je suis en forme et je veux en profiter», indique d’emblée Philippe dans une entrevue téléphonique.

Médaillé lors des Jeux panaméricains de Toronto l’an dernier, il s’est entraîné tout l’été en prévision de la compétition de Rio, en plus de s’être marié en juillet. L’athlète de 35 ans ne croit toutefois pas être parmi les favoris pour remporter une médaille.

«Le niveau de jeu a beaucoup changé en quatre ans. Plusieurs jeunes joueurs européens sont déjà dans le top 20 mondial», estime-t-il.

Le joueur de tennis qui avait aussi participé aux Paralympiques de Londres parle aussi d’une sélection bien plus difficile cette fois-ci. Ce sont 42 joueurs qui ont été sélectionnés au total par rapport à 64 il y a quatre ans.

Blessure

Après les Jeux paralympiques et son voyage de noces, Philippe prendra part au Championnat canadien à Vancouver, en octobre. Il devra ensuite prendre une pause pour terminer de soigner une déchirure à l’épaule droite subie il y a un an et demi.

«Je vais discuter avec mon médecin, parce qu’étant en fauteuil roulant, je n’ai pas le choix d’avoir des épaules en santé», explique Philippe, qui joue grâce à des doses de cortisone à tous les trois mois.

La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques se tiendra le 7 septembre.