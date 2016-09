Dons de livres

L’auteure Marie Villeneuve fera don de son nouveau roman pour enfant, La maison du dragon. La résidente de L’Île-des-Sœurs remettra trois exemplaires à chaque bibliothèque et école primaire de l’arrondissement de Verdun pour un total de 50 livres.

«C’est ma manière de transmettre mon amour des arts et du français aux enfants et de les encourager à lire. La lecture peut leur permettre de se dépasser et de développer leur estime», explique Mme Villeneuve.

La maison du dragon, dont l’histoire d’un dragon qui s’installe à son aise dans une maison de grand-mère, est racontée en français, anglais et espagnol dans le même livre.

L’auteure souhaitait ainsi rejoindre les enfants dans leur langue maternelle tout en leur faisant découvrir la langue de Molière.

Il s’agit du 5e livre que Mme Villeneuve publie depuis qu’elle a créé les Éditions Mère-Grand, en 2011. «Quand on n’a pas sa propre maison d’édition, c’est difficile de tirer toutes les ficelles», indique-t-elle.

Inclure les enfants

Mme Villeneuve a l’habitude de faire participer des enfants dans la création de ses œuvres.

«Quand le conte est terminé, je fais la lecture à des groupes d’enfants. On leur raconte l’histoire, on leur présente les personnages et on les fait dessiner afin de nous inspirer», décrit l’auteure.

Les illustrations du livre qui sortira vendredi sont signées par une illustratrice de L’Île-des-Sœurs, Sophie Lavigne.

Marie Villeneuve lancera son livre le vendredi 16 septembre de 17h à 19h à La Station à L’Île-des-Sœurs. Ouvert aux enfants et aux adultes. Tirage de livre sur place.