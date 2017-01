Vivre ensemble pour contrer l’horreur

Une vigile en solidarité aux victimes de l’attentat terroriste du centre culturel islamique de Québec aura lieu lundi soir à 18 heures à la Place de l’Unité. Au lendemain de la fusillade qui a coûté la vie à six personnes, la communauté musulmane de L’Île-des-Sœurs se dit ébranlée, mais plus déterminée que jamais à promouvoir le vivre ensemble.

«On est sous le choc, complètement consternés, mais on croit aussi profondément que c’est un acte isolé. Ce n’est pas ça le Québec», martèle le responsable du Centre Islamique Al Jazira, Mourad Bendjennet.

La vigile aura lieu là où musulmans, juifs et chrétiens ont élus leurs quartiers, ouverts il y à peine quelques mois. «La place de l’Unité est un symbole de tolérance et d’union. Il n’y a pas de meilleur endroit pour démontrer notre solidarité», croit M. Bendjennet.

Depuis plusieurs années, les différentes communautés religieuses de L’Île-des-Sœurs cohabitent dans l’harmonie et travaillent à promouvoir le vivre ensemble. «Ce qui s’est passé dimanche soir ne fait que renforcer notre désir de travailler dans cette voie et d’assurer la paix sociale et l’unité», fait valoir le responsable de la mosquée.

Le rassemblement de lundi soir se veut inclusif, précise M. Bendjennet. «Musulmans, juifs, chrétiens, non-croyants: tout le monde est bienvenu. C’est un évènement pour l’humanité.»

Mourad Bendjennet compte tout de même renforcer la sécurité au Centre Islamique. «On prévoyait installer des systèmes de caméras devant notre mosquée et là, c’est sûr qu’on va accélérer le processus», mentionne-t-il.

Depuis dimanche soir, plusieurs messages de support ont été envoyés à la communauté musulmane de L’Île-des-Sœurs. Pour Mourad Bendjennet, il s’agit d’un geste qui met un baume sur l’horreur et les craintes et qui redonne espoir.