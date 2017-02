Faire revivre ses objets usagés

Qui ne cherche pas une façon de se départir d’objets dont on n’a plus d’utilité, mais qui sont encore en bon état? Ce sera chose possible le 24 février, alors que L’Île-des-Sœurs accueillera pour la première fois une édition du Troc-des-trucs au Centre Elgar. Organisée par la Maison de l’environnement de Verdun, l’activité se veut une façon de promouvoir le développement durable en donnant une deuxième vie à des biens usagés.

«C’est la cinquième fois qu’on tient l’évènement, qui prend habituellement place sur la terre ferme. Mais ça fonctionne tellement bien qu’on a décidé de tenter le coup à l’Île cette année», fait valoir la chargée de communication de l’évènement, Justine Serrager.

Les gens intéressés par le Troc-des-trucs pourront amener vaisselle, petit mobilier, vêtements ou livres qui seront évalués seront une grille de prix. «On offrira en échange des petits cartons, sorte de monnaie fictive qu’il sera possible d’échanger contre d’autres objets», explique Mme Serrager.

Le but est de sensibiliser les résidents à donner, mais aussi à prendre part à une forme d’économie circulaire en réutilisant des objets usagés, avance Justine Serrager. «C’est aussi une belle occasion de partager entre voisins», estime-t-elle.

Comme à l’habitude, les objets restants seront redistribués à un organisme de charité. On ignore encore qui bénéficiera des dons, mais Mme Serrager assure vouloir privilégier une association de L’Île-des-Sœurs.