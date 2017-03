Femmes au sommet

Dans le cadre de la journée de la femme, le mouvement Women In Mind organise un rendez-vous à L’Observatoire 360, au sommet de la place Ville-Marie. L’activité s’adresse à toutes celles qui veulent célébrer leur place dans la société.

Loin d’être un rassemblement revendicateur selon une des organisatrices, Lydia Alder, il s’agit plutôt d’une façon positive de souligner tout le chemin parcouru par les femmes dans les dernières décennies.

«Je pense que le Québec est un bel endroit pour être une femme en 2017, parce qu’on a la chance d’être en valeur sur plusieurs fronts. Cela dit, on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde et on ne peut pas s’asseoir sur nos acquis. C’est important de favoriser la solidarité, de montrer qu’ensemble, nous sommes plus fortes», illustre l’Insulaire et mère de deux filles.

Fête

Toutes sont invitées à se rendre à L’Observatoire pour écrire un souhait, un rêve ou une ambition sur un ballon et à le remettre à une femme, qu’elles connaissent ou non, au courant de la journée.

«On ne voulait pas faire une envolée de ballons parce que ce n’est pas écologique. Offrir les ballons met de l’avant l’entraide entre femmes et rejoint complètement les valeurs de base de Women In Mind», croit Mme Alder.

Le restaurant Les Enfants Terribles de la place Ville-Marie fournira des cocktails pour l’occasion aux participantes.

«Ce sera vraiment quelque chose de festif, de joyeux. À l’image des femmes et à l’image de ce que nous sommes», résume Lydia Alder.

Déjà 150 femmes ont confirmé leur présence à l’activité gratuite qui aura lieu de 12h à 13h, le 8 mars.