Une 5e place pour Samuel Paquette

L’un des espoirs du Club de tennis de L’Île-des-Sœurs repart du Championnat canadien des 16 ans et moins avec la 5e place. Samuel Paquette visait le podium, mais retire une grande fierté de son classement.

«Ça me prouve que tous les entraînements que j’ai faits dans la dernière année ont porté fruit et que je suis capable d’être en compétition contre les meilleurs», illustre l’adolescent de 15 ans qui poursuit depuis cet automne ses études à la maison pour se consacrer à son sport.

Après s’être incliné lors d’un match plus tôt dans la compétition, Samuel s’est battu pour obtenir sa 5e position. Sa dernière partie qui l’opposait à Justin Boulais, de Québec, a été serrée.

«J’étais un peu nerveux au début, parce que c’est un bon joueur. Au premier set, je perdais 5-3. Mais je me suis concentré, j’ai pris mon temps et j’ai décidé de jouer en gardant en tête d’avoir du plaisir», raconte Samuel. Il a finalement remporté la partie 7-5, 6-4.

C’est la première fois que Samuel prenait part à la compétition nationale. «C’est assez remarquable comme progression. L’an prochain, il va revenir en tant qu’un des favoris du tournoi», avance la directrice du service aux membres du Club de tennis de L’Île-des-Sœurs, Anne Attia.

Apprentissage

Pour l’instant, l’adolescent voit son résultat comme une belle leçon de persévérance. «Que je devienne un professionnel de tennis ou non, c’est un apprentissage qui peut me servir toute la vie, si je veux compléter un diplôme universitaire par exemple. Je me rends compte que travailler fort, tôt ou tard, ça rapporte», remarque-t-il.

Samuel n’a toutefois pas l’intention de s’arrêter bien longtemps pour savourer sa victoire. Il reprendra ses six entraînements hebdomadaires dès la semaine prochaine en vue des compétitions qui l’attendent.

Autres joueurs

Christophe Clément, Hyo Ri Jang, Elodie Pettreca et Mathieu Vinet représentaient aussi le Club de tennis de tennis de L’Île-des-Soeurs. Les adolescents ne se sont toutefois pas classés parmi les six premiers.