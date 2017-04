25 ans d’entretien des berges

Le nettoyage des berges aura lieu lors du Jour de la Terre, le 22 avril, à L’Île-des-Sœurs comme sur la terre ferme. La 25e édition sera clôturée par une fête de quartier.

Grâce à une bourse de 10 000$ octroyée à la Maison de l’environnement de Verdun, la corvée sera suivie d’un dîner communautaire et d’activités axées sur la biodiversité devant le restaurant Crescendo du boulevard LaSalle.

«On veut en faire une activité familiale et festive, d’autant plus cette année puisqu’on souligne un anniversaire important», explique le maire de Verdun Jean-François Parenteau.

Le pique-nique sera suivi d’un rallye. «Les gens pourront circuler sur les berges et participer à des dégustations d’infusion de plantes sauvages ou des ateliers sur la découverte de la flore, par exemple», résume le conseiller de la Maison de l’environnement de Verdun, Hubert Alain.

Dès midi, 75 arbres seront également offerts gratuitement aux Verdunois aux Serres municipales, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Respect

Cet anniversaire de la corvée de nettoyage permet de constater le chemin parcouru pour conserver les berges du fleuve en bon état, croit le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

«Il y a 25 ans, les gens se servaient des rives comme dépotoir, ils jetaient des meubles, des bureaux, des vélos. Aujourd’hui, on retrouve des déchets beaucoup moins volumineux, comme des bouteilles ou des papiers», remarque-t-il.

Selon lui, le travail de sensibilisation fait depuis les débuts de l’évènement a porté fruit, mais doit également se poursuivre.

«Des enfants sensibilisés tôt à l’environnement, ça devient des adultes responsables de leur milieu de vie. Il y en a qui prenaient part à la corvée de nettoyage il y a 25 ans et qui, aujourd’hui, viennent avec leurs propres enfants», illustre le maire.

Pour mobiliser les résidents de L’Île-des-Sœurs, où la corvée n’avait pas eu lieu l’année dernière, l’arrondissement a travaillé en collaboration avec l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) et avec les deux écoles primaires.

«Même si c’est le week-end et que les enfants iront avec leurs parents, c’est toujours plus efficace de passer par les écoles pour les rejoindre. Ça permet de préparer la relève, de transmettre l’importance de prendre soin de nos berges et de garder nos espaces propres», explique le maire de l’arrondissement.

Le nettoyage des berges débutera à 9h sur la terre ferme et à 10h à L’Île-des-Sœurs. La fête suivant la corvée se terminera vers 17h.