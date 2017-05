Un concert exclusivement consacré aux musiques du pays est organisé à l’église Sainte-Marguerite-Bourgeoys. A l’occasion du 375e anniversaire de Montréal et du 150e du Canada, la Chorale Chantefleurs mettra à l’honneur toute la richesse des mélodies de chez nous.

L’«Hymne au printemps» de Félix Leclerc, «I went to the market» de Gilles Vigneault et «Lindberg» de Robert Charlebois sont quelques-uns des titres qui se retrouveront dans le programme de «Chantons notre pays» qui rassemblera sur scène les 24 choristes de L’Île-des-Sœurs, accompagnés exceptionnellement de 4 musiciens.

«À chaque concert, les choristes peuvent faire des propositions et cette fois-ci, ils ont saisi l’occasion d’inclure «Pussywillows Cattails» de Gordon Lightfoot », explique la directrice de la chorale, Barbara Cwioro.

Vivacité canadienne

La sélection des morceaux a reposé sur leur aspect harmonieux et folklorique. «La Petite Suite Québécoise de Marie Bernard, par exemple, était une musique qui accompagnait le peuple dans sa vie, et ce, à différentes époques, soutient Mme Cwioro. Le programme de deux heures reflètera la vivacité de la musique québécoise et canadienne à travers toute sa richesse.»

Le coup d’envoi de la soirée sera donné à 16h par ce qui est presque devenu l’hymne national des Québécois, «Gens du pays».