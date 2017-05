Habiller la communauté

Bottines de cuir, chemise à carreaux ou bracelet en métal, les résidents de L’Île-des-Sœurs sont invités à se réunir, dimanche entre midi et 14h, au Studio Breathpod pour échanger leur surplus de vêtements et d’accessoires. Ce sera l’occasion de refaire sa garde-robe autour d’un verre et de rencontrer ses voisins dans une ambiance qui se veut conviviale.

Pour la troisième édition, 12 exposants pourront faire des échanges entre eux ou vendre aux passants.

«Chacun est responsable de ses choses, de la quantité d’habits apportés et le prix affiché», souligne l’organisatrice, Julia Braga. Si cela leur plaît, ils peuvent échanger un tee-shirt contre un manteau. La plupart des items sont vendus entre 5$ et 50$, mais il peut y avoir des exceptions comme une robe de designer qui pourrait trouver acheteur pour 150$.

La seule obligation est d’apporter des produits de marques reconnues et en très bon état.