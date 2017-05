L’application qui révèle le passé

L’histoire des lieux de Verdun est revisitée à travers un parcours interactif disponible sur l’application «Montréal, toute une histoire… Au fil du fleuve!». Une innovation de la Maison Saint-Gabriel qui met en valeur l’apport du Saint-Laurent et fait écho au parcours historique qui sera développé dès cet été, à L’Île-des-Sœurs.

Disponible gratuitement sur iPhone et Android, l’application multilingue fait partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. Plus de 300 photos anciennes illustrent les points d’intérêt identifiés à Verdun, mais aussi à LaSalle, Lachine et Pointe-Sainte-Charles, sans le Sud-Ouest. Le parcours de 17km rappelle l’histoire commune à travers le fleuve, l’agriculture et l’industrialisation.

«À l’époque, le Saint-Laurent représentait l’autoroute, alors les visiteurs s’arrêtaient à la hauteur de L’Île-des-Sœurs avant de commencer le portage et de remonter les rapides», souligne le maire, Jean-François Parenteau.

L’Île-des-Sœurs

Trois points sont géolocalisés pour l’île, dont l’histoire sur l’application débute en 1634, lorsque Jean de Lauson, l’intendant de la Nouvelle-France, en était le propriétaire.

«Il y a eu des passages charnières comme le moment où les religieuses disposaient d’un grand garde-manger et du bétail, en accord avec la ferme de la Pointe, [appelée aujourd’hui la Maison Saint-Gabriel]», rappelle le maire Parenteau.

Les documents et des renseignements recueillis proviennent notamment des archives des sociétés d’histoire, des arrondissements, des congrégations religieuses, de la Bibliothèque nationale et d’Hydro-Québec.

Parcours

Différentes approches sont proposées par l’application. La plus informative passe par les photos. Deux autres, plus ludiques, proposent un voyage sonore basé sur la vie des gens qui ont habité les lieux et un quiz pour attirer les plus jeunes.

Le long du fleuve, des panneaux de signalisation sont installés pour informer les promeneurs et rendre la visite plus concrète. «L’application se présente comme un soutien numérique au parcours historique dont les recherches débuteront cet été», insiste le maire d’arrondissement.

Une deuxième version de l’application est déjà en projet pour inclure davantage d’informations sur L’Île-des-Sœurs.