Les pirates envahiront cet été le camp de l’île

Ouvert aux enfants âgés entre 5 et 12 ans, le camp de l’île amènera cet été les pirates à partir à la découverte des femmes qui ont marqué l’histoire de Montréal. Une personne sera présentée chaque semaine à l’école des Marguerite et ses accomplissements deviendront une source de créativité.

«On aura par exemple, Marguerite-Bourgeoys et la thématique « École de pirates ». On va imaginer qu’elle a approché une pirate et lui a montré les bienfaits de l’école», raconte le responsable du camp de l’île, Robert Boudreau.

D’autres grands noms complètent la liste comme La Bolduc, considérée comme la première chansonnière du Québec, et Thérèse Casgrain qui a porté le droit de vote des femmes. L’objectif est de rappeler l’origine et l’importance de ces femmes dans l’histoire de Montréal.

Tous les jeudis, une sortie d’école amène les enfants à poursuivre l’aventure en région métropolitaine. La première activité extérieure emmènera les pirates à se mouiller les pieds à la plage du parc Jean Drapeau.

Les jeunes peuvent s’inscrire à l’ensemble du programme ou à certaines activités pour répondre à des envies plus spécifiques.

Ateliers

Pendant deux heures, chaque jour, des ateliers sont proposés en complément. Les enfants se rendent en laboratoire pour explorer. Ils peuvent partir à la découverte de la nature avec les reptiles, les mammifères, les oiseaux, les insectes et les amphibiens.

D’autres peuvent se tourner vers la création de jeux vidéo et dessins animés avec l’apprentissage des bases de la programmation informatique.

Certains se pencheront sur la conception de projets interactifs et numériques. L’utilisation entre autres d’une carte électronique va permettre de contrôler l’écran de l’ordinateur avec n’importe quel objet du quotidien.

Une journée intergénérationnelle devrait également avoir lieu en partenariat avec l’APRIDS.