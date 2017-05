Réfections préventives à l’école Île-des-Sœurs

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys met en place un programme de prévention qui prévoit une vérification régulière de l’état de l’école et pour réaliser des travaux au fur et à mesure. C’est en ce sens que la réfection de la toiture et de la maçonnerie seront réaliser cet automne.

«On est à la fin de la période qui nous garantit par exemple que le toit ne fuira pas et lors de la vérification, il a été conseillé de refaire une partie du toit», explique le directeur de l’école Île-des-Sœurs, Marc-Philippe Vincent.

Une petite partie du toit seulement va être refait, au niveau de la devanture, car l’école Île-des-Sœurs est constituée de cinq bâtiments dont les structures n’ont pas le même âge.

Quant à la maçonnerie, il s’agit d’une partie de la cour intérieure où les enfants n’ont pas accès et une partie de la cour dont le mortier s’est désagrégé.

Tout sera mis en place pour assurer la sécurité des élèves et pour limiter au maximum les inconvénients pour les classes.

«Il se peut que j’interdise, une journée seulement, la cour d’école aux élèves, auquel cas on ferait la récréation à l’intérieur, informe le directeur. Ce serait seulement pour la partie du briquetage, si briquetage il y aura, qui inclurait la présence d’appareils avec du ciment».

La Commission scolaire évalue à l’heure actuelle la valeur des réparations, puis elle fera des appels d’offres pour enfin choisir un entrepreneur. Les travaux initialement prévus pour cet été sont repoussés à l’automne.