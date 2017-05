Les Insulaires ont jusqu’au 17 juin pour dévoiler leurs talents de jardinage et s’inscrire à la 24e édition du concours Verdun en fleurs. L’imagination des participants et l’embellissement de leur espace extérieur seront une nouvelle fois récompensés.

Le Comité d’embellissement Verdun, qui organise le concours, prévoit plusieurs catégories de jardin amateur: l’avant ou l’arrière de la bâtisse et l’ensemble du terrain. Les participants peuvent aussi s’inscrire pour le potager amateur.

Pour être admissible, il faut certifier d’avoir entretenu soi-même l’espace au cours des 12 derniers mois.

Les membres du jury évalueront les différents aménagements en se rendant directement chez les concurrents, entre le 19 juin et le 2 juillet. La juge invitée, l’horticultrice Julie Boudreau, rencontrera les trois gagnants de chacune des catégories dix jours plus tard.

Leurs choix seront basés sur l’utilisation optimale de l’espace disponible, la diversité et l’harmonie des couleurs et des formes, l’état des végétaux, les éléments décoratifs et l’appréciation d’ensemble.

Les règlements du concours et le formulaire d’inscription sont disponibles au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar).