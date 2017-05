Le pont Champlain fermé ce week-end

Le blitz de travaux reporté la semaine dernière en raison de la grève des travailleurs de la construction aura lieu ce week-end. La travée en direction Montréal sera donc fermée à la circulation les 3 et 4 juin pour permettre de refaire les joints de dilatation.

La première partie des travaux a été réalisée il y a deux semaines, mais en direction de la Rive-Sud.

Il est recommandé de bien planifier ses déplacements afin de considérer des itinéraires alternatifs, d’autant plus que se tiendra samedi et dimanche le festival Go Vélo Montréal, qui inclut le Tour de l’île dont le parcours prévoit un passage par l’arrondissement de Verdun.