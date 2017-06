La mémoire des aînés sauvegardée

Plusieurs témoignages d’aînés de l’arrondissement de Verdun sont repris dans un spectacle intitulé «Verdun transgénérationnel». Présenté sous forme vidéoludique interactif, l’expérience unique proposée par l’organisme sans but lucratif basé dans Côte-des-Neiges, Ludociels pour tous, s’inscrit dans le programme officiel du 375e de Montréal.

«On fera monter sur scène quatre personnes qui se mettront aux manettes pour découvrir le jeu vidéo et puis on espère qu’au fur et à mesure que la soirée avance, d’autres se porteront volontaires pour prendre le relai», explique la chargée de communication de Ludociels pour tous, Stéphanie Akré.

Chaque joueur promènera son avatar dans un Verdun fictif, imaginé par des jeunes du quartier, où il rencontrera des passants qui vont lui poser des questions sur l’histoire de l’arrondissement et de Montréal.

«Le participant devra répondre en s’aidant des quatre suggestions affichées, précise-t-elle. Comme dans un jeu télévisé, si le candidat ne connaît pas la réponse ou s’il hésite, il pourra demander l’avis du public via l’applaudimètre».

Témoignages

L’une des questions requière de donner la devise de Verdun. À partir du moment où deux bonnes réponses ont été trouvées, alors le public peut entendre la voix d’un aîné.

«On a commencé à enregistrer les témoignages l’an passé et on continue à en recueillir de nouveaux pour enrichir le jeu jusqu’à la dernière représentation», souligne la chargée de communication.

Ce travail a été réalisé en partie par des jeunes de l’organisme Toujours ensemble qui se sont rendus dans une maison de retraités. Ils les ont fait parler sur leur endroit favori dans l’arrondissement lorsqu’ils avaient leur âge et comment le lieu a évolué. Des jeunes de La Station se sont également impliqués à travers un concours pour récolter les 45 témoignages.

À chaque fois que la partie est recommencée, le public doit répondre à de nouvelles questions et peut écouter de nouveaux témoignages. Ludociels pour tous invite également les Insulaires à leur faire parvenir leur enregistrement de deux minutes maximum pour bonifier leurs données.

Le jeu vidéo sera disponible gratuitement aux bureaux d’arrondissement de Verdun, à la bibliothèque ainsi que dans les centres culturels et communautaires.

Verdun transgénérationnel débutera le 8 juin au Centre culturel de Verdun (5955, avenue Bannantyne) et sa dernière représentation se déroulera le 15 septembre à L’Île-des-Sœurs, au centre communautaire Elgar (260, rue Elgar).