Le club de tennis Île-des-Sœurs remporte une autre Coupe CDT

L’équipe qui réunit quatre joueurs de L’Île-des-Sœurs âgés de 9 ans et moins ramène la Coupe des centres de développement de tennis (CDT). Durant les deux jours de la fin de semaine, les joueurs se sont affrontés au Stade Uniprix de Montréal lors de cinq matchs simples et doubles.

Chaque équipe présente lors de la compétition a regroupé deux garçons et deux filles. Pour le club de L’Île-des-Sœurs, les joueurs retenus pour la compétition font tous partie du Smash Club. L’entraînement intensif de ce programme les prépare aux tournois régionaux, provinciaux, nationaux, voire internationaux.

Le groupe gagnant de L’Île-des-Sœurs est composé de Justin Montpetit, Rafael Brown, Alexie Normandin et Erika Ghoche. Ils ont remporté l’ensemble de leurs matchs: 43-8, 38-15, 44-12, 41-14 et 37-18.

Malgré les victoires à répétition, les entraîneurs du club profitent de l’occasion pour faire un bilan du niveau de jeu.

«On doit encore travailler sur la consolidation de notre jeu en fond de terrain pour être encore plus offensif, décrit l’entraîneur au club de tennis Île-des-Sœurs, Stéphane Conquet. La différence se fait sur le terrain et aussi en dehors donc je pense que l’esprit d’équipe est notre plus grande force.»

Championnat par équipe

L’évènement qui en est à sa première édition pour les 9 ans et mois, reproduit le même schéma que la compétition qui s’adresse aux 18 ans et moins. Le club de tennis de L’Île-des-Sœurs y voit un grand intérêt pour ses joueurs.

«C’est très formateur pour les jeunes, car le tennis est à la base un sport individuel, souligne M.Conquet. Cela représente un des rares moments où on peut jouer une compétition avec un sentiment d’équipe.»

La Coupe CDT des 10 ans et moins a été remporté en octobre, et celle des 18 à 10 ans a été décrochée en mai. Ainsi, cette troisième victoire permet au club de tennis de L’Île-des-Sœurs de se démarquer en décrochant tous les titres de cette année scolaire.