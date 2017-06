Un été sportif pour les enfants de L’Île-des-Sœurs

Le camp sportif offrira pour la première fois des cours intensifs pour les amateurs de soccer. Cette 15e édition continuera de proposer un programme multisports qui amène les jeunes à s’essayer à différentes activités comme le basketball, le baseball ou le tennis.

Pendant trois semaines, les joueurs de soccer, âgés de 4 à 14 ans, seront encadrés par l’ancien membre du club professionnel de Caracas, Aldo Stephano Ramirez.

Des jeux de contact permettront de tester son habileté et sa technique, puis des exercices viseront à maîtriser parfaitement le ballon. Les joueurs seront ensuite amenés à développer une meilleure compréhension des principes du jeu et de la discipline lors des entraînements pour arriver à un jeu plus soutenu avec des matchs réservés aux élites.

Parallèlement, l’ensemble des jeunes du camp sportif profitera d’une sortie par semaine pour se rendre à la plage du parc Jean Drapeau ou au centre des sciences de Montréal.

Plus d’informations: campsportifids.com