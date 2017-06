Entraves dues au nouveau pont Champlain

La présentation de deux heures et demi de SSL a mis l'accent sur les entraves et les solutions envisagées à L'Île-des-Sœurs. TC Media - Denis Germain Previous photo Next photo









La construction du nouveau pont Champlain entraînera trois changements majeurs sur la circulation, tant pour entrer que pour sortir de L’Île-des-Sœurs. Les mesures ont été annoncées mercredi soir (21 juin,) au Centre communautaire Elgar, lors du Comité de bon voisinage organisé par Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

D’abord, les travaux liés aux deux ponts d’étagement surplombant le boulevard de L’Île-des-Sœurs qui sont en cours se poursuivront. Ils seront pour la plus grande partie réalisés cette année.

¸

Suivra la construction des trois ponts d’étagements au-dessus du boulevard René-Lévesque et du tunnel piétonnier qui relie la Pointe-Nord à la Pointe-Sud. Ces aménagements vont débuter cette année et se poursuivre jusqu’à la fin 2018, au minimum.

La troisième étape consistera à la relocalisation du boulevard René-Lévesque, en 2019.

Tête d’épingle

Les trois voies de l’A15 Nord vont être poussées vers le nord. Ainsi, l’entrée de L’Île-des-Sœurs pour l’autoroute sera réduite. L’aménagement temporaire étant jugé dangereux pour les citoyens, SSL va fermer la parcelle pendant un an.

«Pour accéder depuis la Pointe-Nord à l’A15 Nord, les automobilistes vont prendre l’A10 en direction du centre-ville jusqu’à la sortie 2, puis revenir sur Bonaventure ou Carrie Derick pour atteindre Gaétan-Laberge, informe la directrice des opérations de SSL, Geneviève Campeau. En temps de parcours, c’est cinq minutes de plus, quelle que soit l’heure de circulation.»

Le boulevard Gaétan-Laberge permettra de se rendre à Verdun ou de rejoindre l’A15 Nord par une voie d’ouvrage temporaire qui est déjà disponible.

«On a demandé une contre-expertise sur ces données qu’on devrait recevoir d’ici deux à trois semaines», ajoute le maire Jean-François Parenteau.

Pointe-Sud

Une autre entrave est prévue pour l’automne. L’A15 Nord du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs va être rouverte à la circulation en sens inverse donc en direction Sud.

«Je dois construire à L’Île-des-Sœurs un chemin temporaire et une bretelle de sortie pour la Pointe-Sud, soutient la directrice opérations. Ces ouvrages vont durer quatre mois et pendant deux mois, on va devoir fermer la sortie pour la Pointe-Sud.»

Les Insulaires devront donc passer par la 57 Nord, puis revenir sur leurs pas par le boulevard René-Lévesque.

Boulevard René-Lévesque

La création des trois ponts d’étagement de 120 mètres de long chacun doit faire passer le boulevard René-Lévesque existant et sa version future.

«Dans l’axe du boulevard René-Lévesque, il va y avoir des fermetures partielles qui vont débuter en septembre avec la fermeture d’une voie sur deux en direction Nord, souligne Mme Campeau. Dès la fin du mois, on va devoir fermer plusieurs voies pour n’en laisser qu’une seule de disponible.»

Pour faire face à cette réduction de capacité, le chemin de la Place du commerce va être élargi dès l’automne à deux voies en direction du boulevard de L’Île-des-Sœurs, tout comme le boulevard de L’Île-des-Sœurs lui-même.

Le consortium souhaite affiner sa présentation pour la rendre plus lisible et acceptable par les Insulaires, qui sont invités au prochain Comité de bon voisinage de septembre.