Des bénévoles recherchés au camp Enfant du monde

Au moins un bénévole est recherché cet été au camp Enfant du monde, qui s’adresse aux enfants âgés de 5 à 17 ans. Son travail consistera à soutenir les moniteurs et encadrer les jeunes à travers une multitude d’activités organisées en semaine, de 11h30 à 16h.

Le camp d’été prévoit cinq volets: culturel, sorties, sport, éducatif et loisirs. Le bénévole doit notamment aider pour les leçons de français, surveiller les jeunes lors de leur visite à la bibliothèque ou encore prendre part aux jeux de ballon dans la piscine. Chaque semaine, une vingtaine d’enfants sont présents pour prendre part aux animations prévues par quatre moniteurs.

L’organisme à but non lucratif souhaite que l’Insulaire bénévole soit âgé d’au moins 13 ans et participe à l’ensemble du camp, qui a débuté le 26 juin et se poursuivra jusqu’au 26 août. Aucune expérience préalable n’est requise et la personne responsable recevra, en échange de ses services, un certificat de bénévolat.

Le camp d’été se tient au 286, rue Elgar, derrière l’Église.

Pour plus d’informations, contacter la responsable du camp Enfant du monde, Ping Jia, au 514-967-8258.