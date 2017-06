Soirée d’investiture pour Projet Montréal

Les candidats qui porteront les couleurs de Projet Montréal à Verdun en vue des élections municipales seront connus le 16 août. Le parti politique prépare sa soirée d’investiture durant laquelle ses membres vont élire leurs représentants officiels pour l’arrondissement.

Tous les postes ne sont pas encore comblés chez Projet Montréal qui est toujours en période de recrutement. Le parti politique assure toutefois qu’il aura des candidats à chaque poste pour les élections municipales.

«On s’est aussi fixé certains objectifs en tant que parti, souligne l’agent de liaison de Projet Montréal, Simon Delorme. On veut la parité entre les hommes et les femmes et 40% de candidatures issues de la diversité, que ce soit ethnoculturel, religieux, ou encore sexuel.»

Les candidats auront des lignes directrices pendant la campagne pour donner une vision d’ensemble et piloter la ville de façon harmonieuse.

La plate-forme et le programme électoral sont en préparation et seront divulgués au grand public cet automne.

Membres

Quelque 4 000 membres à Montréal, dont 225 à Verdun, seront invités à se présenter aux urnes tout au long de l’été pour participer à la soirée d’investiture de leur territoire.

«Tous les membres présents lors de la soirée d’investiture se voient remettre un bulletin de vote et va se prononcer sur leur candidat de leur choix à tous les postes électifs de l’arrondissement», explique M. Delorme.

Dans le cas d’un nouveau membre, l’inscription doit se faire un mois à l’avance et pour ceux qui souhaitent renouveler leur carte, deux semaines suffisent. Les électeurs de Projet Montréal peuvent voter une seule fois dans l’arrondissement où ils résident.

Candidats

Quant aux candidats, ils doivent être membre du parti depuis au moins 30 jours et remplir un bulletin de candidature. Ils peuvent habiter à l’extérieur de l’arrondissement et présenter leur candidature à la dernière minute.

«En théorie, ils peuvent se présenter lors de la soirée d’investiture, tout juste avant le début de l’assemblée générale, et remettre à une personne autorisée leur bulletin de candidature, soutient M. Delorme. On recommande toutefois aux candidats de le faire à l’avance, au moins pour se faire connaître auprès des membres et augmenter leurs chances de gagner.»

Les candidats pressentis pour le poste de maire doivent recueillir vingt signatures et ceux pour devenir conseiller en ont besoin de dix pour se rendre jusqu’à la soirée d’investiture. Ils ont ensuite la liberté de faire campagne, mais pas en tant que candidats officiels de Projet Montréal.