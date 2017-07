La Station célèbre l’été le 15 juillet

Les Insulaires sont invités à se retrouver à La Station le samedi 15 juillet après-midi pour célébrer l’été et les cinq ans du centre intergénérationnel. Différentes activités seront organisées pour les petits et grands, à l’intérieur comme à l’extérieur.

«La Station est un centre par et pour les membres; on les fait donc participer à l’organisation de nos fêtes, souligne le coordinateur de La Station, Antoine Bélanger-Huot. Le but, c’est fêter l’été avec nos membres et inviter la population à se joindre à nous.»

Plusieurs adolescents de La Station prendront part à l’événement avec un karaoké, des jeux d’adresse et un atelier de bricolage. Les animateurs du centre seront notamment en charge des modules gonflables et du coin lecture.

Une exposition artistique d’un Insulaire de naissance, Lambert St-Cyr, sera également présentée dans le Salon blanc.

Anniversaire

«Quand La Station a ouvert, on était davantage dans une organisation journalière, raconte le coordonnateur. C’est avec l’expérience et la présence continue de membres qu’on a changé ce modèle. Aujourd’hui, on monte des projets sur une base sporadique, mais les activités sont organisées de manière trimestrielle.»

Les activités sont plus nombreuses avec des emplois du temps plus fournis. Initialement, elles s’étalaient entre 10h et 16h. À présent, elles se poursuivent jusqu’à 21h.

Le public aussi s’est élargi avec l’ajout de cours qui répondent aux besoins de différentes tranches d’âge, comme la conversation française.

«Au début, on accueillait les 12 à 17 ans, ainsi que les 50 ans et plus, ça devait absolument être dans ce créneau-là, explique M. Bélanger-Huot. On dessert toujours cette population qui représente la majorité de nos participants, mais on est ouvert à tout le monde.»

Le local est également de plus en plus sollicité pour l’organisation d’événements privés, comme des baptêmes, fêtes d’enfants et mariages.

Programmation

De nouvelles activités font donc leur apparition dans la programmation de cet été. Les mercredis soir et les vendredis après-midi, des cours de dessin seront donnés pour la première fois à des adultes.

«Ce sont des Insulaires qui connaissent la professeure Zahra et qui en ont fait la demande, car initialement l’activité était réservée aux aînés. Les participants vont apprendre les bases du crayon, puis d’ici cinq mois, ils vont aller plus loin avec les couleurs», précise Antoine Bélanger-Huot.

L’atelier informatique pour les 50 ans et plus fait son retour à La Station après avoir été délaissé pendant plus d’un an. Les Insulaires vont pouvoir travailler, les mardis après-midi avec Matthew, leur utilisation de Windows, en découvrant les multiples technologies liées à l’ordinateur. Par exemple, savoir ce qu’est un pare-feu (firewall) et comment cela fonctionne.

La dernière grande nouveauté est la création d’éveils musicaux en semaine, les mercredis après-midi, pour réunir les parents et les enfants âgés entre 6 mois et 2 ans, au parc de West Vancouver. Différents instruments de musique, comme un tam-tam ou une flûte traversière, sont présentés chaque semaine au cours d’une petite histoire ou d’une chanson.

La fête aura lieu le 15 juillet, de 13h à 17h, à La Station.