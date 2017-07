Cure de rajeunissement des terrains de tennis

Les amateurs de tennis pourront profiter dès l'année prochaine de deux terrains entièrement refaits au parc de La Fontaine. TC Media - Sophie Poisson Previous photo Next photo







Alors que les travaux du parc de La Fontaine sont toujours en cours, l’arrondissement envisage déjà de nouveaux changements avec l’amélioration de certains terrains de tennis. Les surfaces des courts 11 et 12 situés à côté du stationnement pourraient être modifiées avant la prochaine saison.

«Il y a des fissures un peu partout et des bosses, confirme le préposé du parc, Nicolas Pilon. Les poteaux sont aussi inclinés, mais encore une fois, c’est lié au sol.»

L’arrondissement lui a demandé des photos des terrains et de rapporter les problèmes rencontrés par les joueurs. Certains se plaignent aussi du manque de bancs et de poubelles.

«Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent année après année, mais j’ai l’impression que l’arrondissement a décidé de corriger la situation alors on verra ce que ça donne», commente Bernard Tessier, un Insulaire qui joue au tennis depuis 55 ans.

Les travaux devraient être réalisés cet automne, pendant la saison morte, afin de laisser l’ensemble des terrains à la disposition des joueurs qui, l’été, remplissent tous les courts surtout en soirée.

Acrylique

L’idée d’installer un tapis synthétique multisport 7 mm Playrite sur coussin de sable a été écartée.

«En général, les joueurs n’approuvent pas ce type de surface, car même si elle est très confortable pour les pieds et les articulations, elle demande énormément d’entretien. En plus, au Canada, il n’y a aucune compétition qui se déroule sur du synthétique. Donc, ça élimine notre élite, qui représente environ 10% de nos joueurs», raconte M. Tessier.

Il avait proposé il y a près de 10 ans de refaire les surfaces en terre battue, ce qui n’a jamais été pris en compte.

L’arrondissement a finalement choisi de refaire les terrains avec le même matériau que tous les autres.

«La surface en acrylique est durable et moins coûteuse que le synthétique, précise la nouvelle secrétaire des élus, Catherine-Fae Ayotte. Elle requiert peu d’entretien et elle est également une surface certifiée par les professionnels du tennis et permet la tenue de tournois.»

Pour en arriver à cette décision, l’arrondissement a pris le pouls des joueurs et des professionnels au début du mois.

Nettoyage

D’autres aménagements sont réclamés par les joueurs. Une fine couche de résidu végétal en bordure des terrains adossés au boisé de L’Île-des-Soeurs a été rapportée.

«Les équipes des travaux publics procèdent à des entretiens périodiques. De nouveaux produits seront testés cette semaine afin de nettoyer plus adéquatement la surface», assure Mme Ayotte.

Quant aux élagages, ils ont été réalisés le 3 juillet sur les terrains du parc de La Fontaine et du Centre communautaire Elgar.

Sept bancs et treize bacs à poubelles pour remplacer ceux brisés ou volés sont prévus sur tous les terrains de tennis de Verdun. La livraison est attendue dans les prochaines semaines.

Une rencontre a également eu lieu la semaine dernière avec la responsable des employés qui gèrent les terrains de tennis afin de mettre l’accent sur le service à la clientèle.