Première pelletée pour Evolo X

La première pelletée de terre a officiellement lancé la construction de la tour à condos Evolo X, mercredi. Le projet de 36 étages sera le plus haut de la Pointe-Nord. TC Media - Sophie Poisson Previous photo Next photo





Tandis que les dernières unités d’Evolo S seront livrées le mois prochain à L’Île-des-Sœurs, la Corporation Proment a donné le coup d’envoi à la nouvelle tour à condos Evolo X. L’édifice, qui comptera quelque 288 logements, est déjà vendu à plus de 80%. Les premiers propriétaires devraient commencer à aménager à la fin 2019.

Les édifices développés à la Pointe-Nord sont convoités pour leur emplacement à proximité de la ville, du fleuve et des parcs. Evolo X a la particularité d’arriver après les trois de la série du même nom.

«On avait commencé avec des unités plus petites qui sont plus abordables, raconte le promoteur immobilier, Samuel Gewurz. Lorsque l’on commence un secteur, les premiers arrivants cherchent un intérêt financier, les suivants acceptent par contre de payer plus cher pour habiter le quartier qui a gagné en réputation.»

La superficie des unités d’Evolo S varie entre 190 et 580 mètres carrés, tandis que celle d’Evolo X va jusqu’à 1220 mètres carrés. Les 36 étages de la tour en feront la plus haute du quartier.

«Il y une théorie aujourd’hui qui dit que lorsque vous disposez d’un terrain proche de la ville, vous devez augmenter votre densité de population pour intégrer un maximum de choses. Vous avez le choix entre faire un édifice avec une base plus large qui occupe 40% du terrain ou monter dans les étages pour tenir sur 10% du terrain et avoir davantage de verdure», assure M. Gewurz.

Il assure respecter le zonage, mais que le règlement pourrait éventuellement être plus permissif. Pour lui, les choix se font aussi en fonction de l’atmosphère du projet.

Commerces

D’ici six mois, la Corporation Proment espère débuter un nouveau chantier avec l’édifice Millennials Y and X Generations (MYX). D’une hauteur de six ou sept étages, il sera situé en face de Zuni et du Pavillon, le long du chemin de la Pointe-Nord.

«Ce sera la bâtisse qui va compléter le village parce qu’il va y avoir des commerces, soutient Samuel Gewurz. Je pense que le plus important sera d’avoir une épicerie fine avec des légumes organiques et des plats préparés, mais aussi une bibliothèque et un autre restaurant».

L’idée est de dynamiser davantage la Pointe-Nord et permettre aux Insulaires de trouver un maximum de services sans utiliser leur voiture.

Les travaux du MYX devraient se terminer en même temps qu’Evolo X, c’est-à-dire à l’automne 2020.