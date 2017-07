Les joueurs de tennis de L’Île-des-Sœurs remportent les championnats du Québec

Dans la catégorie des 12 ans et moins, des jeunes du Club de tennis de L’Île-des-Sœurs remportent les Championnats québécois qui se sont déroulés au parc St-Charles de Longueuil. Au terme de la semaine qui a rassemblé les cent-vingt meilleurs joueurs de la province, Sarah L’Allier s’est démarquée du côté des filles et Jung Hee You du côté des garçons.

«Je suis contente du résultat et de ma progression, assure la joueuse Sarah L’Allier. C’est encourageant, mais j’en veux plus, entre autres au niveau national et international.»

En simple, elle a mené le jeu jusqu’à la finale qui l’a confrontée à Daniella Miller et lors de laquelle elle a largement remporté les deux manches avec les scores de 6-2 et 6-0. En double avec Janic Durocher, elles se sont mesurées à Daniella Miller et Lauren Leonard du Club Tennis 13 de Laval en deux manches qu’elles ont gagné 6-4.

Garçons

En finale simple, Jung Hee You est allé chercher la victoire face à Alexandre Bergeron en trois manches de 6-4, 2-6, 7-5. Accompagné d’Alec Trucotte pour le format double, ils se sont arrêtés en quart de finale.

Ce sont l’Insulaire Lucca Lafrance, accompagné du joueur du Club Tennis 13 de Laval, Danilo Dzeletovic, qui ont remporté la finale double face à Alexandre Bergeron et Bénédict Horn-Bourque. La rencontre qui s’est disputée sur trois manches avec les scores de 6-3, 3-6, 10-7.

Sarah L’Allier, Jung Hee You et Lucca Lafrance ont la particularité de s’entraîner ensemble au Club de tennis de L’Île-des-Sœurs depuis l’âge de six ans.