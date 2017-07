Cinéma en plein air à L’Île-des-Sœurs

Des projections spéciales de films documentaires à caractère social et politique sont organisées cet été par le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias. Parmi les coups de cœur de l’an passé qui reviennent sur grand écran cet été, trois films seront présentés en août à L’Île-des-Sœurs et sur la terre ferme.

Les Insulaires pourront installer leurs chaises et se blottir sous une couverture au parc de West Vancouver pour regarder «Requiem for the American Dream» le 18 août. Le documentaire de Peter D. Hutchison, Kelly Nyks et Jared P. Scott a été réalisé grâce à quatre années d’entrevue avec l’un des plus importants intellectuels vivants, Noam Chomsky. Son discours franc et percutant traite des inégalités économiques en Amérique et du risque de voir disparaître la classe moyenne.

Du côté de la terre ferme, c’est le film de Danic Champoux, «Conte du Centre Sud», qui sera projeté au Centre culturel le 11 août. Les intéressés doivent être au rendez-vous, car Verdun est le seul arrondissement à le reprendre cet été. La narration aux airs de conte pour enfants place la grand-mère du réalisateur au cœur du sujet. Sa vie et son quotidien dans ce quartier de Montréal sont présentés avec un regard tendre, mais sans complaisance.

Toujours au Centre culturel, les Insulaires auront le 25 août l’occasion de voir «Nous autres, les autres» de Jean-Claude Coulbois. Cet essai cinématographique pose la question «Peut-on lire une société à travers ses créations théâtrales?». Les spectateurs seront alors plongés dans l’univers des auteurs, metteurs en scène, comédiens et citoyens anonymes, qui se placent sous les projecteurs pour raconter leur vision du monde.

«Demain» de Mélanie Laurent et Cyril Dion est le quatrième film qui complète la sélection. Il ne sera toutefois pas présenté dans l’arrondissement, mais le sera ailleurs dans la ville, comme dans le parc des Rapides à LaSalle le 9 août.