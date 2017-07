Le Triathlon de Verdun recherche des bénévoles

Plus de soixante-dix bénévoles sont recherchés pour le Triathlon de Verdun qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Leur participation permet d’assurer l’organisation de l’événement qui prévoit une boucle à vélo, un circuit de natation en eau libre et une course à pied.

«On a besoin de quelques personnes pour lever du matériel afin de monter et démonter le site, explique le directeur de course du Triathlon de Verdun, Danick Charpentier. Aussi, plus de 80% des bénévoles vont avoir la responsabilité d’aiguiller les athlètes sur le parcours et d’encadrer les spectateurs.»

Une bonne condition physique est le critère principal pour donner de son temps, car ceux qui informent les participants vont devoir rester debout plusieurs heures d’affilées. Le grand nombre de bénévoles permet toutefois de se relayer et de faire des pauses.

La connaissance du français ou de l’anglais sont aussi des avantages.

Les bénévoles doivent être disponible tout au long de l’événement et assister à une seule réunion avec leur responsable, quinze minutes avant le début du triathlon.

Ils sont alors affecté à un rôle et une position précise, puis ils reçoivent un descriptif de leurs tâches et les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.

Organismes

«Il n’y a aucune rémunération en argent, mais des donations sont faites à des organismes. Il y a notamment une équipe de douze filles de la Ligue de balle-molle qui jouent dans les parcs de Verdun et se portent bénévoles depuis plusieurs années.»

Le Corps de Cadets 2800 Verdun et le Club de Bateau-Dragon sont les deux autres organismes participants cette année au Triathlon de Verdun.

La donation à l’organisme est déterminée en fonction du nombre de volontaires. Il avoisine généralement les 20 dollars par personne.

Les bénévoles du Triathlon de Verdun doivent être disponibles le 12 août de 9h à 16h et/ou le 13 août de 6h30 à 14h.