Rentrée musicale en vue

L’enceinte de la paroisse Sainte-Marguerite Bourgeoys va à nouveau vibrer au rythme des concerts «Musiques en L’Isle». La formule basée sur la diversité, qui a amené quelque 200 spectateurs les jeudis soirs, sera reconduite cette année.

«La première édition de l’an dernier a été un grand succès pour différentes raisons, souligne le directeur artistique, Jacques Boucher. On a beaucoup salué la qualité de la programmation, tout comme des artistes qui sont venus. Et, si vous regardez l’assistance aux concerts par rapport à la population de L’Île-des-Sœurs, c’est assez impressionnant.»

La série de quatre concerts débutera le 28 septembre. L’envie est de séduire un large public en créant des moments intenses et contrastés.

«Je veux que chaque événement soit unique et qu’en quittant le concert, on ait été dans une sensibilité particulière, sans se préoccuper de la dernière performance ou de la prochaine», insiste M. Boucher.

Programmation

Le génie du créateur du saxophone, Adolphe Sax, présenté à travers le regard de sa compagne, Louise-Adèle, interprétée par la comédienne Caroline Dardenne, ouvrira «Musiques en L’Isle».

«Elle va être une sorte d’âme pour nous faire voir à quel point Sax était plus que l’inventeur d’un instrument. Il a par exemple amélioré la clarinette et conçu toutes sortes de choses, dont un orgue à vapeur qui se serait promené dans les trains», explique le directeur artistique.

L’aspect musical sera pris en charge par la saxophoniste Sophie Poulin et l’organiste Jacques Boucher.

Prévu fin novembre, «Noël de plein chœur» alliera chants traditionnels et textes de Noël datant du XVIIe et XVIIIe siècle lus par le comédien Albert Millaire. Le Chœur Polymnie, comptant 40 choristes sous la direction de Louis Lavigueur, sera accompagné par la mezzo-soprano Stéphanie Pothier et l’organiste Denis Gagné.

Le troisième rendez-vous de la saison sera marqué par «Quartom, 4 hommes et une seule voix». Composé de trois barytons et d’un ténor, ils offrent un répertoire vocal varié, ponctué de passages humoristiques. Au programme des airs d’opéra, de l’opérette, ou encore de la chanson populaire.

«Duo/Duel» clôturera la programmation avec Valérie Milot à la harpe et Antoine Bareil au violon. Ce couple dans la vie monte sur scène pour livrer un échange musical à la fois harmonieux et rempli de défis.