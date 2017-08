Vaccination contre la rage

Un premier cas de rage du raton laveur avait été recensé au Québec, plus particulièrement en Montérégie, en 2006, ce qui avait poussé le gouvernement à créer un plan de lutte contre la souche. Gracieuseté Previous photo Next photo





Québec veut maintenir et renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des moufettes et des renards. Dès le 19 août, une vaste opération de vaccination sera menée dans la grande région métropolitaine, en Estrie et en Montérégie.

Des équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs cibleront les endroits où peuvent se cacher les bêtes. Les boisés, les berges des cours d’eau et les abords des poubelles notamment de neuf parcs de Montréal, seront visités. Des centaines de milliers d’appâts vaccinaux seront ensuite épandus manuellement.

Précautions

Les résidents sont invités à rester à distance des appâts vaccinaux. S’il y a un contact par mégarde, il est alors recommandé de bien se laver les mains et la partie du corps touchée avec de l’eau et du savon. Il faut ensuite contacter le numéro qui apparaît au dos de l’appât ou Info-Santé, au 811.

Tout animal sauvage qui apparait désorienté, agressif, blessé ou mort doit être signalé.

La rage est une maladie mortelle. Chaque année, plusieurs cas sont recensés aux États-Unis, près de la frontière québécoise. La menace demeure bien réelle, car les déplacements de bêtes sauvages contribuent à la propagation de maladies. Les activités de surveillance et de contrôle de la rage du raton laveur ont donc pour objectif d’éviter l’introduction en territoire québécois.

Les caractéristiques de l’appât vaccinal

Apparence d’un gros ravioli vert olive

Mesure 4 cm sur 2 cm sur 1 cm

Difficile à repérer une fois au sol

Très résistant

Odeur de vanille attire les animaux sauvages

Se perfore lorsque l’animal le croque et répand ainsi le liquide vaccinal.

Parcs visés par l’opération vaccination

Parc du Mont-Royal

Parc régional des Rapides

Parc régional de l’Anse-à-l’Orme

Parc régional du Cap-Saint-Jacques

Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard

Parc régional du Bois-de-Liesse

Parc régional du Bois-de-Saraguay

Parc-nature du Bois d’Anjou

Parc régional de la Pointe-aux-Prairies

549 000

L’épandage par avion de 289 000 appâts vaccinaux se fera du 19 au 24 août dans 49 municipalités de l’Estrie et de la Montérégie. L’opération manuelle, du 25 août au 12 septembre, visera à répartir 260 000 appâts vaccinaux dans 73 municipalités de la Montérégie et 9 parcs de la région métropolitaine.

Pour plus d’infos: rageduratonlaveur.gouv.qc.ca