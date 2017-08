Nouvelle discipline à l'île

Des cours de Qi Gong seront prochainement donnés à L’Île-des-Sœur. Littéralement traduit par le travail de l’énergie, la discipline prend sa source dans la médecine traditionnelle chinoise. Les différents exercices reposent sur la posture, la concentration et la respiration. L’objectif est de faire circuler correctement l’énergie au sein du corps pour se garder en bonne santé.

«On se met dans un état de méditation en mouvement, explique la professeure, qui est aussi la directrice de l’Institut international de Qi Gong du Québec, Caroline Zittel. On va peu à peu atteindre une détente intérieure en se connectant à notre corps grâce à la respiration.»

Aucun cours n’était jusque-là proposé à L’Île-des-Sœurs. C’est pourquoi la directrice a décidé d’apporter ses services afin de faire découvrir la discipline et de répondre à un éventuel intérêt.

Le Qi Gong s’adapte à la mobilité de la personne pour être accessible à tous. Il se réalise généralement debout, mais peut également se pratiquer en position assise et parfois même allongée.

«La pratique en groupe va permettre à la personne d’amplifier sa concentration et de bénéficier de l’énergie de chaque participant. L’objectif est ensuite de pouvoir régulièrement faire chez soi la série de mouvement pour avoir plus de facilité à se connecter à notre corps avec un moment de tranquillité», rapporte Mme Zittel.

Une vingtaine de minutes par jour est conseillée à ceux qui connaissent les mouvements pour en ressentir tous les effets et renforcer le système immunitaire. Le matin, le Qi Gong peut être utilisé pour réveiller le corps et, le soir, pour faciliter le sommeil.

Initiation

Le cours de découverte va se dérouler en plusieurs temps. Les origines de la discipline vont marquer le début de la rencontre et seront suivies par de la pratique avec des automassages, un travail des articulations et une série de mouvements du Qi Gong. La séance se terminera par plusieurs minutes de relaxation.

«Il y a énormément de méthodes de Qi Gong différentes, souligne Caroline Zittel. Quand on va commencer à faire les échauffements, c’est là où je vais voir le profil des participants et je vais décider celle qui sera la plus appropriée au groupe.»

Toutes les techniques permettent de travailler le corps dans sa totalité. Le cours sera d’abord un premier aperçu du Qi Gong. Les personnes intéressées pourront ensuite suivre la session complète organisée à la rentrée.

Deux cours de découverte seront proposés le 29 août à 9h30 et à 11h et une session de cinq cours sera donnée dès le 19 septembre.

Pour plus d’infos: qigongmania@gmail.com ou 438 933-8226