Women in Mind a 1 an

Quelques 275 femmes se sont rassemblées le samedi 26 août pour célébrer le premier anniversaire du réseau social 100% féminin, Women in Mind. Dans un hangar de l’aéroport de Saint-Hubert, une vingtaine d’exposantes proposaient une grande variété de produits santé, esthétiques ou encore financiers. Après le cocktail et le repas, l’ex-animatrice télé Karine Champagne et la sommelière Sandrine Balthazard ont fait une entrée remarquée par hélicoptère. Après leur conférence, la soirée s’est clôturée avec un spectacle de musique latino d’Étienne Drapeau.