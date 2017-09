Marie-Josée Parent se joint à Équipe Coderre

C’est finalement Marie-Josée Parent qui portera les couleurs d’Équipe Coderre en vue de l’élection au poste de conseiller de ville du district Champlain – Île-des-Sœurs, le 5 novembre. La jeune femme de 34 ans tentera de succéder à Manon Gauthier qui quitte la vie politique. Tous les candidats qui se présenteront aux côtés du maire sortant Jean-François Parenteau sont donc maintenant connus.

«J’ai décidé de me lancer en politique pour travailler avec nos concitoyens directement et entendre leurs voix, soutient Mme Parent. La politique municipale est à mon avis le meilleur endroit pour exercer de cette façon, puisqu’on est sur le terrain et on comprend bien les enjeux puisqu’on y vit.»

La candidate, qui affiche fièrement ses origines acadiennes et autochtones, vit depuis plus de quatre ans à Verdun. Détentrice d’un baccalauréat en philosophie et d’une maîtrise en histoire de l’art, elle est depuis plus de trois ans la directrice générale de DestiNATIONS, organisme qui travaille sur la construction d’une ambassade culturelle autochtone à Montréal.

«Je veux aller dans une direction qui est similaire à ce qui a été fait jusqu’à présent, comme le verdissement. Je veux améliorer les conditions de vie de famille et la vie de quartier, la quantité et la qualité des commerces de proximités», fait valoir Mme Parent.

Enceinte de son premier enfant, elle souhaite également poursuivre ses ambitions professionnelles et démontrer qu’il est possible de s’impliquer en politique tout en étant mère, comme l’a fait sa collègue Marie-Ève Brunet, élue en 2013 et candidate comme conseillère de ville dans le district Desmarchais-Crawford.