Basket, éducation et socialisation

Petits et grands pourront jouer au basketball de façon régulière à l’école des Marguerite, tout en apprenant à socialiser avec d’autres jeunes d’ici et d’ailleurs. L’organisme sans but lucratif Club de sports Dj propose un nouveau programme complet à la suite du succès de la demi-saison expérimentale de l’an dernier. L’Île-des-Sœurs deviendra du même coup le point central pour les matchs entre arrondissements.

«On a donné des cours pendant quelques mois et la demande était là immédiatement, donc on a voulu mettre plus d’heures pour septembre, raconte la coordonnatrice pour la division Verdun/Île-des-Sœurs, Véronique Fabre. On s’est dit aussi que c’était bien d’ouvrir plein de petits centres partout plutôt qu’un seul gros».

Le Club de basketball a été créé en 1997 dans la Petite-Bourgogne. Un point satellite a ensuite ouvert à Brossard. Depuis, l’organisme souhaite implanter d’autres sites pour offrir des services de proximité dans la métropole.

Verdun et L’Île-des-Sœurs ont été choisis pour cette expansion. Une cinquantaine de jeunes Insulaires se sont déjà inscrits pour la rentrée.

Un dimanche par mois, les différentes équipes vont être invitées à se retrouver dans le gymnase de l’école des Marguerite. «On voulait que des équipes puissent jouer l’une contre l’autre, sans avoir à faire de longs déplacements», explique Mme Fabre.

Le premier match amical aura lieu le 29 octobre et permettra notamment aux jeunes d’apprendre à bien se placer sur le terrain.

Programme

Des cours sont proposés deux soirs par semaine aux garçons et filles de 7 à 11 ans, la tranche d’âge qui représente la plus forte demande. Quant aux 5 à 13 ans, ils peuvent jouer au basketball les dimanches sous le regard attentif de quatre entraîneurs bénévoles.

L’enseignement basé sur le respect sert à inculquer aux jeunes les techniques et les règles du jeu. «On essaie d’encourager la pratique du basketball de manière récréative, en enlevant la pression de la compétition, car on veut que tout le monde en profite. On essaie aussi de se soucier de l’éducation des jeunes à travers différentes activités, comme des voyages et des journées carrière», soutient Mme Fabre.

Un séjour annuel à Toronto est organisé et un autre aux Bahamas est envisagé pour rencontrer d’autres joueurs et voir des matchs. Des journées carrière permettront quant à elles d’échanger avec d’anciens sportifs qui leur expliqueront les bienfaits de l’activité physique dans leur vie.

Après les séances d’entraînement, le Club de basketball propose aussi de l’aide aux devoirs dans la Petite-Bourgogne. L’Île-des-Sœurs devra attendre un peu pour se doter de ce service, mais les membres qui veulent en profiter peuvent se joindre au groupe existant.

Du 18 septembre au 4 juin, les enfants de L’Île-des-Sœurs vont pouvoir profiter de cours de basketball à l’école des Marguerite.

