Jean-François Parenteau officiellement candidat

Le maire sortant, Jean-François Parenteau, briguera un second mandat lors des élections municipales du 5 novembre. Ce sera pour lui l’occasion d’assurer un suivi des différents projets qui ont été lancés lors de la dernière année et de se pencher sur de nouveaux enjeux.

«On a beaucoup aidé à changer l’image de Verdun et on est reconnu maintenant comme un arrondissement progressiste avec des valeurs familiales et de développement durable. Nous avons des nouveaux projets qui vont être marquants, notamment en agriculture urbaine», avance M. Parenteau.

L’approche vise à s’assurer que les résidents disposent des espaces nécessaires pour apprendre à cultiver et à récolter. Il veut aussi s’attaquer en priorité à la précarité des résidents.

«Je veux descendre au minimum le taux de décrochage scolaire. En ce qui concerne la précarité sociale, je veux que tout le monde ait sa place et que ce soit inclusif», souhaite-t-il.

Parmi les chantiers en cours, l’auditorium de Verdun et la plage, dont l’ouverture est prévue au printemps. Il y a aussi le suivi de la maison de la culture qui vient d’ouvrir ou encore la mise en place du plan local de déplacement annoncé la semaine dernière (voir autre texte page 6).

Avant d’être élu maire en 2013, M. Parenteau s’est démarqué en tant que conseiller associé aux dossiers de l’eau au comité exécutif en plus de son rôle au sein du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM).

Au féminin

Jean-François Parenteau sera entouré majoritairement de candidates aux différents postes de conseiller.

«Notre équipe, c’est Verdun au féminin avec cinq candidates pour sept postes, souligne-t-il. Chacune des personnes, vous allez le voir, a un rôle spécifique à jouer, entre autres Tracey Arial au développement durable, Pierre L’Heureux aux sports et loisirs, ou encore Marie-Josée Parent aux relations multiculturelles.»

La parité et un lien avec les Premières Nations sont deux points essentiels qui marquent Équipe Coderre pour Verdun.