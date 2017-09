Le nouveau président des Pages Jaunes est nommé

David A. Eckert obtient le titre de président et chef de la direction de la société canadienne de médias numériques et de solutions marketing, Pages Jaunes. La décision qui a été prise par le conseil d’administration est immédiatement effective. Ken Taylor qui détenait depuis deux mois le poste par intérim est donc relayé au poste de premier vice-président et chef de la direction financière.

«David est la bonne personne pour diriger Pages Jaunes comme nous nous concentrons sur la stabilisation et la croissance de l’entreprise à long terme, estime le président du conseil d’administration, Robert MacLellan, par voie de communiqué. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de notre équipe de direction.»

M. Eckert est diplômé en économie et en génie de l’Université Northwestern et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, où il a reçu les bourses Baker Scholar et Loeb Rhoades. Lors de ses 35 ans d’expérience, il a été chef de la direction de sociétés internationales, comme Hibu Group. Il a également été vice-président et associé de Bain&Company, ainsi que membre et président de conseil d’administration de nombreuses entités ouvertes et fermées comme X-Rite.

«La Société possède de nombreux atouts sur lesquels nous pourrons miser afin de bâtir une entreprise remarquable. Je sais que mes talentueux nouveaux collègues et moi sommes déterminés à combler nos clients et à créer une valeur appréciable pour les actionnaires», soutient le nouveau président.

Le refinancement des billets garantis de premier rang de la Société constitue une priorité immédiate.