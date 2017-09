L'île-des-Sœurs séduit le joueur des Canadiens, Mark Streit

Mark Streit est de retour à Montréal après avoir quitté l’organisation des Canadiens en 2008. Le week-end dernier, il était du camp d’entraînement avant de retrouver la tranquillité de sa maison de L’Île-des-Sœurs.

«La dernière fois que j’ai habité à Montréal, j’étais en pleine ville, mais ma situation a changé, rapporte le défenseur d’origine suisse. Je suis marié et j’ai une petite fille, donc je recherchais autre chose. Un ancien joueur m’a proposé de louer sa maison à L’Île-des-Sœurs et j’ai trouvé que c’était une très bonne idée.»

Streit a quitté Philadelphie, où il évoluait avec les Flyers, il y a une dizaine de jours pour s’installer à cinq minutes à pied du Centre communautaire Elgar. Il apprécie déjà l’endroit, qui est à la fois à proximité du centre d’entraînement de Brossard et du centre-ville de Montréal.

Le vétéran affirme que le calme avoisinant, les nombreux espaces verts et l’environnement familial qui règnent sur l’île le séduisent.

«Ma femme et ma fille arrivent dans une semaine donc pour le moment, je suis en train d’organiser la maison pour que tout soit prêt à temps. Je vois déjà à quel point on va être heureux ici», soutient Streit.

Le numéro 32 du Tricolore reconnaît qu’en 10 ans, la ville a beaucoup évolué et il remarque l’apparition de nombreuses tours au centre-ville, mais il assure que le charme de la métropole est toujours présent, avec un caractère européen qui convient à sa famille.

Professionnel

«Je pense qu’on a une très bonne équipe, avec un mélange d’anciens joueurs qui font bénéficier de leur expérience ainsi que des plus jeunes qui ont beaucoup d’énergie et de talents, souligne Mark Streit. Personnellement, je suis en période de transition puisque je dois trouver ma place dans cette équipe qui est nouvelle pour moi.»

Avec un contrat d’un an en poche, il est confiant de pouvoir aider les Canadiens dans leur quête de réussites et il souhaite montrer son meilleur jeu. Le trentenaire reconnaît qu’il faudra plus que quelques jours de pratique pour mettre à profit ses compétences et trouver la meilleure stratégie sur la glace tout comme une bonne cohésion avec ses nouveaux coéquipiers.

«Je suis ravi d’avoir l’opportunité de revenir à Montréal où tout a commencé pour moi [lors du repêchage de 2004] et où j’étais accueilli très chaleureusement, insiste le défenseur Mark Streit. Je peux attester que la passion des partisans pour le hockey et l’excitation pour les Canadiens est encore plus grande qu’à l’époque.»

Son objectif est d’avoir un bon début de saison et ensuite de montrer une constance de jeu tout au long de la saison.

Lors de son premier passage à Montréal, Streit avait obtenu 109 points en 205 matchs. L’an dernier, il a inscrit 27 points, dont 6 buts, en plus de deux aides lors des éliminatoires.