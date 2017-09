Le rôle des élus

Les Montréalais se prononceront le 5 novembre dans l’un des 25 bureaux de vote de la métropole. Ils éliront le maire de la Ville, qui deviendra automatiquement le maire de l’arrondissement Ville-Marie. Les Verdunois nommeront également sept autres élus.

Au bureau de scrutin, les électeurs de Verdun se verront ainsi remettre cinq bulletins de vote. Ils désigneront le maire de la Montréal, le maire de leur arrondissement, le conseiller de ville et les deux d’arrondissement qui correspondent à leur district, Champlain-Île-des-Sœurs ou Desmarchais-Crawford.

Les responsabilités principales d’un maire d’arrondissement sont de

– présider les assemblées du conseil et travailler de concert avec les conseillers

– assurer un droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur le fonctionnement des services en interne

– relayer les mandats confiés par le conseil municipal auprès des agents administratifs

– superviser l’application des règlements et des résolutions

– communiquer toute information jugée d’intérêt public

– veiller à ce que les revenus soient perçus et dépensés comme le prévoit la loi.

Conseillers

Les fonctions des conseillers d’arrondissement se limite à leur territoire, alors que les conseillers de ville exercent aussi au conseil municipal de la ville-centre.

Dans les deux cas, leur rôle est d’éclairer le conseil sur des sujets précis et être nommés à des commissions ou à des comités. Ils sont parfois attachés à des dossiers qu’ils doivent approfondir pour ensuite éclairer les décisions des autres élus.

Les élections municipales à Montréal en chiffres

1 maire de la Ville de Montréal

18 maires d’arrondissement

46 conseillers de ville

38 conseillers d’arrondissement