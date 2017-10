Réfection des terrains de tennis au parc de la Fontaine

Les travaux de reconstruction des terrains 11 et 12 du parc de la Fontaine, situés à côté du stationnement, commenceront la semaine du 10 octobre pour se terminer fin novembre.

Un marquage temporaire des terrains sera effectué à l’automne. Quant au revêtement acrylique, qui a finalement été privilégié au synthétique pour des raisons de durabilité et de prix, il sera installé au printemps. C’est la firme Excavation Patrice Couture inc. qui a remporté l’appel d’offres public et qui se chargera de la réfection pour un budget total de 265 800$.

Différents problèmes avaient été rapportés à l’arrondissement qui avait fini par demander l’avis des utilisateurs. En juillet, le préposé du parc, Nicolas Pilon, rapportait ainsi que des fissures et des bosses étaient présentes sur les terrains. Il soulignait aussi que le mauvais état du sol entraînait une inclinaison des poteaux. D’autres, comme le joueur de tennis Bernard Tessier, demandaient en plus l’ajout de bancs et de poubelles, ainsi qu’un meilleur entretien.

La décision de faire des aménagements avait alors été prise, mais les actions ont été repoussées après la haute saison de l’été, car les terrains de tennis seront inaccessibles tout au long des travaux.